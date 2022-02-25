Son dakika haberi | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Hükümet binası yakınlarında çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen sabotajcı bir grup Kiev'de panik oluşturmak... - Haberler
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Son dakika haberi | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Hükümet binası yakınlarında çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen sabotajcı bir grup Kiev'de panik oluşturmak...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar:

Son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Hükümet binası yakınlarında çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen sabotajcı bir grup Kiev'de panik oluşturmak istedi ve bunlar yok edildi.

ANKARA (İHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Hükümet binası yakınlarında çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen sabotajcı bir grup Kiev'de panik oluşturmak istedi ve bunlar yok edildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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