Son dakika haberi | Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Hükümet binası yakınlarında çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen sabotajcı bir grup Kiev'de panik oluşturmak...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Hükümet binası yakınlarında çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen sabotajcı bir grup Kiev'de panik oluşturmak istedi ve bunlar yok edildi.
ANKARA (İHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Hükümet binası yakınlarında çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen sabotajcı bir grup Kiev'de panik oluşturmak istedi ve bunlar yok edildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika