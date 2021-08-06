Son dakika haberi! Türkiye'deki Azerbaycanlı itfaiyeciler neden kamuflaj giyiyor, rütbe taşıyor?

Edinilen son dakika haberine göre TÜRKİYE'de devam eden yangınlara müdahale için ilk yardıma koşanlar Azerbaycanlı itfaiye ekipleri oldu.