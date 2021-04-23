Son dakika haberi! Trakya'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı

Bir son dakika haberine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Evlerinin camlarını akşamdan süsleyen Trakya'da yaşayan çocuklar geçen yıl olduğu gibi bu sene de salgın tedbirleri nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşadı.

Öğrenciler, okullarında çevrim içi düzenlenen programlara katılarak sınıf arkadaşlarıyla sevinçlerini paylaştı.

Edirne'de 106.2 frekansından yayın yapan Trakya Üniversitesi radyosu Günebakan FM çocuklara özel yayın yaptı.

Köylerde yaşayan çocuklarda armağanlarıyla sevindiler

Kırklareli'nin Balkan sınırına yakın köylerinde yaşayan çocuklar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde yaşadı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin talimatıyla merkeze uzak Balkan sınırındaki köy çocuklarının bayramlarını coşkulu kutlamaları ve evlerini süslemeleri için armağanlar hazırlandı.

Üzerinde ay ve yıldız olan kırmızı rüzgar gülü, Türk bayrağı, balonlar ve süsler bulunan armağan paketleri, köy çocuklarına öğretmenler aracılığıyla ulaştırıldı.

Bu köyler arasında yer alan Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyündeki çocuklar evlerinin odalarını ve pencerelerini büyük bir heyecan ile süsledi.

AA ekibi, öğrencilerden Şerif Cem Öz, Osman Alp Öz, Ahmet Arda Öz, Ömer Gür, Eylül Üzel, Emir Üzel, Aylin Üzel ile Aysun Üzel'in coşkularına tanıklık etti.

Bazı öğrenciler evlerinin penceresine, bazıları ise bahçeye çıkarak şiirler okudu.

Öğrencilerden 10 yaşındaki Eylül Üzel, AA muhabirine, bugün çok mutlu ve neşeli olduklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal'in dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladıklarını anlatan Üzel, kendilerine armağan edilen bayramı kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran