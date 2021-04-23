Son dakika haberi! Trakya'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Trakya'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı

Son dakika haberi! Trakya'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Evlerinin camlarını akşamdan süsleyen Trakya'da yaşayan çocuklar geçen yıl olduğu gibi bu sene de salgın tedbirleri nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşadı.

Öğrenciler, okullarında çevrim içi düzenlenen programlara katılarak sınıf arkadaşlarıyla sevinçlerini paylaştı.

Edirne'de 106.2 frekansından yayın yapan Trakya Üniversitesi radyosu Günebakan FM çocuklara özel yayın yaptı.

Köylerde yaşayan çocuklarda armağanlarıyla sevindiler

Kırklareli'nin Balkan sınırına yakın köylerinde yaşayan çocuklar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde yaşadı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin talimatıyla merkeze uzak Balkan sınırındaki köy çocuklarının bayramlarını coşkulu kutlamaları ve evlerini süslemeleri için armağanlar hazırlandı.

Üzerinde ay ve yıldız olan kırmızı rüzgar gülü, Türk bayrağı, balonlar ve süsler bulunan armağan paketleri, köy çocuklarına öğretmenler aracılığıyla ulaştırıldı.

Bu köyler arasında yer alan Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyündeki çocuklar evlerinin odalarını ve pencerelerini büyük bir heyecan ile süsledi.

AA ekibi, öğrencilerden Şerif Cem Öz, Osman Alp Öz, Ahmet Arda Öz, Ömer Gür, Eylül Üzel, Emir Üzel, Aylin Üzel ile Aysun Üzel'in coşkularına tanıklık etti.

Bazı öğrenciler evlerinin penceresine, bazıları ise bahçeye çıkarak şiirler okudu.

Öğrencilerden 10 yaşındaki Eylül Üzel, AA muhabirine, bugün çok mutlu ve neşeli olduklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal'in dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladıklarını anlatan Üzel, kendilerine armağan edilen bayramı kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Trakya'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:35:03. #1.16#

title