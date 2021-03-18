Son dakika haberleri! Trabzon'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi

Trabzon Valiliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde şehit aileleri ve gaziler onuruna Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canpolat, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile il protokolü katıldı.

Vali Ustaoğlu törende yaptığı konuşmada, şehitlerin bıraktığı emanetleri korumak en önemli görevlerinin başında geldiğini belirterek "Bu özel ve anlamlı günde ülkemiz ve milletimizin varlığını devam ettirmek, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek uğruna canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan evlatlarımızın siz kıymetli aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmenin heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. Şüphesiz ki şehitlerimizin bıraktığı emanetleri korumak bizlerin en önemli görevlerinin başında gelmektedir. Bilmenizi isterim ki şehitlerimizin kıymetli yakınları olan sizler onlardan geriye kalan en değerli emanetlersiniz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Vali Ustaoğlu tarafından Şehit Akın Çelebi'nin ailesine ve gazilere tevcih edildi. Şehit Bahattin Baştan'ın Beratı ise Vali Ustaoğlu tarafından Düzköy ilçesinde ikamet eden ailesi ziyaret edilerek tevcih edilecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı