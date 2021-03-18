Son dakika haberleri! Trabzon'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Trabzon'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi

18.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:35
Son dakika haberleri! Trabzon'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi

Son dakika haber... Trabzon Valiliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde şehit aileleri ve gaziler onuruna Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

Trabzon Valiliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde şehit aileleri ve gaziler onuruna Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canpolat, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile il protokolü katıldı.

Vali Ustaoğlu törende yaptığı konuşmada, şehitlerin bıraktığı emanetleri korumak en önemli görevlerinin başında geldiğini belirterek "Bu özel ve anlamlı günde ülkemiz ve milletimizin varlığını devam ettirmek, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek uğruna canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan evlatlarımızın siz kıymetli aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmenin heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. Şüphesiz ki şehitlerimizin bıraktığı emanetleri korumak bizlerin en önemli görevlerinin başında gelmektedir. Bilmenizi isterim ki şehitlerimizin kıymetli yakınları olan sizler onlardan geriye kalan en değerli emanetlersiniz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Vali Ustaoğlu tarafından Şehit Akın Çelebi'nin ailesine ve gazilere tevcih edildi. Şehit Bahattin Baştan'ın Beratı ise Vali Ustaoğlu tarafından Düzköy ilçesinde ikamet eden ailesi ziyaret edilerek tevcih edilecek. - TRABZON

Son dakika haberleri! Trabzon'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi
Son dakika haberleri! Trabzon'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Ayşegül Çınar Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Trabzon'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:40:05. #1.16#
title