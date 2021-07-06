Son dakika haberi! Trabzon'da çocuklar, açık hava tiyatrosunda "Oz Büyücüsü" adlı oyunu izledi

Son dakika haberine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ikincisi düzenlenen "Açık Hava Tiyatro Günleri"nde, "Oz Büyücüsü" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ikincisi düzenlenen "Açık Hava Tiyatro Günleri"nde, "Oz Büyücüsü" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Akçaabat Belediyesince sahil parkta kurulan açık hava sahnesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun çocuk oyunu "Oz Büyücüsü" çocuk ve gençlerle buluştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, oyunu ailesiyle izledi, burada sohbet ettiği bazı çocuklara hikaye kitabı hediye etti.

Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak kültür, sanat ve turizm şehri sloganıyla hareket ettiklerini, bu kapsamda iki yıldır açık havada tiyatro günleri düzenlediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla bu tür faaliyetlere ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Ekim, "Arkadaşlarla beraber yaptığımız değerlendirmede, 'tiyatro etkinliklerini açık havada, pandemiye karşı tedbirimizi de alarak yapabilir miyiz?' dedik ve ilkini geçen sene yapmıştık. Erol Günaydın Tiyatro Günlerimiz vardı. Onu da kış aylarında gerçekleştireceğiz. Akçaabat'a yakışır güzel bir tiyatro etkinliği oluyor. Bugün çocuklarımızı misafir ediyoruz. Güzel bir kalabalık, coşkulu bir kabalık var. Çocukları inşallah bu akşam, burada eğlendireceğiz." diye konuştu.

Çocuklarıyla beraber oyunu izlemeye gelen Yasemin Yazıcı, salgın nedeniyle özellikle çocukların bu tür etkinliklerden mahrum kaldığını, salgının tamamen bitmesiyle bu tür faaliyetlere daha çok katılacaklarını dile getirdi.

Ayşe Vera Akın (13) da güzel bir tiyatro olacağına inandığını, açık havada tiyatro izleyeceği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Haluk Atmaca (11) ise köyde yaşadığı için bu tür faaliyetlere katılamadığını dile getirerek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Biz köylü olduğumuz için tiyatro işleriyle uğraşamıyoruz, hep iş olduğu için. İlk kez tiyatro izliyorum. Çok mutluyum." dedi.

Etkinlikte, Lyman Frank Baum'un yazdığı, Özlem Saraç'ın uyarladığı ve Muzaffer Kırıkkalp'ın yönettiği "Oz Büyücüsü" adlı oyun, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Deniz Göl, ışığı Nihat Bahar, müziği Yusuf Yalçın ve koreografisi Didem Atasoy'a ait tek perdelik oyunda, büyük bir fırtına sonrası bilmediği bir diyara sürüklenen Doroti'nin, yeniden evine dönerken yaşadıkları işleniyor.

Açık Hava Tiyatro Günleri kapsamında yarın Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Çotanaklar Ayı Burhan", 8 Temmuz'da Akçaabat Belediye Tiyatrosu'nun "Evlendirme" ve 9 Temmuz'da da Samsun Hayal Atölyesi Tiyatrosu'nun "Kahvede Şenlik Var" oyunları beğeniye sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay