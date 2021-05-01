Son dakika haberi | Torbalı seçiminin ardından AK Parti'den ikinci transfer

Son dakika haberi: İzmir'in Torbalı ilçesinde, eski başkan İsmail Uygur'un vefatının ardından gerçekleşen seçimde gizli oy ilkesinin ihlalinin gündeme geldiği Torbalı Belediyesinde bir transfer daha gerçekleşti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, eski başkan İsmail Uygur'un vefatının ardından gerçekleşen seçimde gizli oy ilkesinin ihlalinin gündeme geldiği Torbalı Belediyesinde bir transfer daha gerçekleşti. DEVA Partili meclis üyesi İlknur Demirtaş, AK Parti'ye katıldı.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından geçen hafta Torbalı Belediye Başkanlığı için seçim yapıldı. CHP'li Mithat Tekin'in yeni belediye başkanı olarak belirlendiği seçimin hemen ardından AK Parti'ye geçtiğini ve oyunu da AK Partili adaya verdiğini duyuran CHP'li meclis üyesi Mustafa Akbıyık'ın ardından bugün de DEVA Partisi Torbalı İlçe Başkanı Torbalı Belediyesi Meclis Üyesi İlknur Demirtaş partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. Demirtaş'ın parti rozetini AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya taktı.

"Vicdanları yaraladı"

31 Mart seçimlerinde meclis üyesi seçildiği partisine geri dönen İlknur Demirtaş, yeniden partisine dönme konusu hakkında açıklama yaptı. Demirtaş, "Bu seçim esnasında yaşanılan hukuka ve demokrasiye aykırı uygulamalar vicdanları yaralamıştır. Siyasette güven çok önemlidir. İstikbali doğru şekillendirmek istiyorsak, karşılıklı saygıyı ve birbirimize güveni siyasetin ortak dili haline dönüştürmeliyiz. Birbirine güvenmeyen siyasetçilerin topluma vereceği bir şey yoktur, olamaz. Yaşanılan kimlikli-fotoğraf hadisesi, Torbalı Belediye Meclisi'nin kurumsal yapısına büyük zarar vermiş, meclisimizin tarihsel sorumluluğuna ve temsil ettiği değerlere yakışmamıştır" sözlerine yer verdi.

"Özgür Erman Çağlar'ı Belediye Başkanı olarak göreceğimizi herkese ifade ediyorum"

İstifası ve AK Parti'ye katılımı hakkında da açıklama yapan Demirtaş, "Yanlışlara dur demek ve doğruyu rahatça haykırabilmek için ve tarafıma isnad edilen asılsız ve çirkin iftiralarda yalnız bırakıldığım için kurucusu olduğum, halen Torbalı İlçe Başkanı olarak görev yaptığım Deva Partisi'nden istifa ediyorum. Siyasi hayatıma bundan böyle AK Parti'de devam edeceğimi, AK Parti Torbalı Belediye Meclis Üyesi olarak millete ve memlekete hizmet yolunda canla başla çalışacağımı kamuoyuna bildirmek istiyorum. Torbalı'da usulsüz bir şekilde gerçekleşen, demokrasinin katledildiği seçimin de yenileneceğine yürekten inanıyor, Belediye Meclis Üyelerimizin hür iradelerinin ortaya konulduğu bir seçim neticesinde Sayın Özgür Erman Çağlar'ı Belediye Başkanı olarak göreceğimizi herkese ifade ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı