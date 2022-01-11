Kenevir ekip, PKK'ya 'sözde vergi' veren 120 kişiye dava

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK/KCK'ya uyuşturucu ekiminden 'sözde vergi' verip, finans sağladıkları gerekçesiyle 111'i tutuklu 120 sanık hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 111'i tutuklu, 2'si ev hapsinde olan 120 sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Çavundur Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 5-7 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen 'Bayrak-124' operasyonu kapsamında tespit edilen sığınakta teröristlere ait silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

İddianamede, 111'i tutuklu 120 şüpheliden 13'ü hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, 107'si hakkında ise 'terörün finansmanı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.