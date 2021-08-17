Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'da sel bölgesinde incelemede bulundu
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Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'da sel bölgesinde incelemede bulundu

Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'da sel bölgesinde incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel afetinden etkilenen Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünü ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel afetinden etkilenen Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünü ziyaret etti.

Selden en çok zarar gören Zafer köyünde vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Pakdemirli, bölgede temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplere de kolaylık diledi.

Bakan Pakdemirli'nin herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduğu köy sakinlerinden Mustafa Kemal Ünal, şunları söyledi:

"Hiçbir ihtiyacımız yok. Devletimiz zaten bizimle beraber. Gördük, yaşadık. Cenabı Allah'tan başka bize yardım edenler de varmış, arayanlar da varmış. 67 yaşındayım bunu öğrendim. Devletimiz, askeriyle, üniformalarıyla, başkomiserleriyle geldiler burada kürekle temizlik yaptılar. Dediler ki, 'biz bugün için varız'. Gurur duyduk. Gerçekten gözlerimiz yaşardı, 'komutanım bırak, biz yaparız' dedim. 'Biz bugün için varız' dediler. Vallahi gurur duydum. Biz burada çok afetler yaşadık, böyle bir hizmet görmedik. Vatandaşın suyundan, yiyeceğinden, içeceğinden, tüpünden her şeyimiz geldi." diye konuştu.

Bunun üzerine Pakdemirli, "En başta Cumhurbaşkanımız, 'Bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik' diyor ya. 20 yıldır devlet bu hale geldi. Her türlü afet olabilir. Vatandaş yanında devletini görmek istiyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, Emine Turgut'un boğulmak üzereyken kurtardığı ve evinin odasında baktığı 11 günlük buzağısına biberonla mama verdi.

Pakdemirli'ye, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da eşlik etti.

Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'da sel bölgesinde incelemede bulundu
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'da sel bölgesinde incelemede bulundu
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'da sel bölgesinde incelemede bulundu
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'da sel bölgesinde incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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