Son dakika haberi: Tabip Odası'nda Dr. Engin Dönemi Başladı
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Son dakika haberi: Tabip Odası'nda Dr. Engin Dönemi Başladı

Son dakika güncel haberine göre Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane Tabipler Odası Olağan Genel Kurul ve Seçim sonuçları belli oldu.

Son dakika haberi: Tabip Odası'nda Dr. Engin Dönemi Başladı
22.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:31

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane Tabipler Odası Olağan Genel Kurul ve Seçim sonuçları belli oldu. Dr. Öğretim Üyesi M. Çağatay Engin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Üyeleri tarafından memnuniyet ile karşılanan seçim sonuçlarının Erzurum halkında da büyük bir etki bırakacağı tahmin ediliyor.

Şeçim sonrası yayınlanan seçim bildirgesinde Dr. M. Çağatay Engin şu ifadelere yer verdi:

"Hekimlik sanatı; insanoğlunun var olduğu ilk günden itibaren insanlığa hizmet için ortaya çıkmış kutsal bir uğraşıdır. Tarih boyunca tüm uygarlıklarda insan sağlığı ile uğraşan meslek erbapları toplum tarafından kıymetli görülmüş, uğraşılarına kutsal değerler atfedilmiştir. Toplumun bizlere vermiş olduğu bu kutsal değer karşısında biz hekimler de Şeyh Edebali'nin "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" sözündeki düsturunu temel öğreti kabul ederek insan sağlığına hizmet üretmeyi kendimize görev kabul etmekteyiz. Erzurum Tabip Odası olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği değerler ışığında hekimlerin temel hak ve taleplerini koruyup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mevcudiyeti için her zaman devletimiz ve milletimizin yanında olacağımızı belirtmenin hayati önem taşıdığını düşünmekteyiz. Geçmiş yıllarda odamız adına hizmet üreten tüm meslektaşlarımıza yönetim kurulu olarak gönülden teşekkür ediyor; yeni seçim sonucunun halkımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erzurum Tabip Odası yönetim kuruluna ise, Dr. Emre Kuran, Dr. M. Sefer Sadıkoğlu, Dr. Oğuzhan Birdal, Dr. M. Cenk Turgut, Dr. İlker Kağızmanlı, Dr. Gürkay Karasu, Dr. Ahmet Çınar seçilirken, Üst Kurul Deleğeliğine Dr. Fatih Kacıroğlu, DR. Furkan Soner Taş, Dr. Orhun Dönmez, Dr. Gökhan Aras, Dr. H. İbrahim Taşçı, Dr İstemi Taha Polat, Dr. Serdar Gözüm. Denetleme Kuruluna Dr. Gökhan Tekin, Dr. Ender Bastem, Dr. Ömer Kuran. Onur Kuruluna ise, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Prof. Dr. Orhan Ateş, Dr. Zahide Koşan, Dr. Fatih Aras, Dr. Emre Eken seçildiler. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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