Son dakika haberi | Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında

Son dakika haberler... ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını, 7'nci günde büyük ölçüde kontrol altına alındı.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını, 7'nci günde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, "Ekiplerimiz yanan bölgenin çevresini sarmayı başardı. Şimdi ise yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Sütçüler ilçesinin Çandır bölgesinde pazartesi günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına 7 gündür helikopterler ve uçaklarla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerlerle de karadan müdahale ediliyor. Dün akşam 15 dakika devam eden sağanağın da etkisiyle söndürme çalışmalarında büyük yol katedildi. Özellikle Çandır, Kızıllı ve Yıldız mahallelerinde yoğunlaşan alevler, bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşanıyordu. Sağanak ile birlikte bu bölgelerde de yangının yayılım hızı düştü.

YANGININ ÇEVRESİ SARILDIIsparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, "Özellikle Yazılı Kanyon etrafında bulunan tepelerde zaman zaman rüzgarın da etkisiyle parlamalar meydana geliyor. Ekiplerimiz yanan bölgenin çevresini sarmayı başardı. Şimdi ise yangın bölgesinde soğutma çalışmaları, helikopter ve söndürme araçlarıyla hem havadan hem karadan devam ediyor. En kısa sürede yangın tamamen söndürülmüş olacak" diye konuştu.

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla bölgede bulunan çok sayıda itfaiye aracının Muğla'da halen devam eden yangın bölgesine sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş