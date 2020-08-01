Son dakika haberi! Siyasi partilerde bayramlaşma - HDP - Saadet Partisi-DEVA Partisi-Gelecek Partisi-CHP
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Son dakika haberi! Siyasi partilerde bayramlaşma - HDP - Saadet Partisi-DEVA Partisi-Gelecek Partisi-CHP

Bir son dakika haberine göre HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Barış ve huzur için daha çok ortaklaşmaya, bir arada mücadele etmeye ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz.

01.08.2020 21:46 | Son Güncelleme: 01.08.2020 22:11

HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Barış ve huzur için daha çok ortaklaşmaya, bir arada mücadele etmeye ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Bayramın buna vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Günay ve HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun yer aldığı HDP heyeti, CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi heyetleriyle bayramlaştı.

CHP heyetinde Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, PM üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun, Ahmet Hakan Uyanık, Gelecek Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Politika İzleme Kurulu (PİK) Başkanı Seren Yıldız Öztürk, PYK üyesi Burçak Başbuğ Erkan, Deva Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Sanem Oktar, İdris Şahin, Ali Rıza Babaoğlan, Saadet Partisi heyetinde ise Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ile Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan yer aldı.

HDP Sözcüsü Günay, Kurban Bayramı'nın sağlık, mutluluk ve barış getirmesini, görüşmelerin yüz yüze yapılacağı bayramların gelmesini diledi.

Siyasetin ve toplumun kutuplaştırıldığını öne süren Günay, "Barış ve huzur için daha çok ortaklaşmaya, bir arada mücadele etmeye ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Bayramın buna vesile olmasını diliyoruz. Toplumun dini duygularının istismar edilmediği, ayrımcılığın bu kadar had safhada olmadığı zamanlara vesile olması dileğiyle bayramı kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da bayramların küskünlüklerin ve dargınlıkların ortadan kalktığı, insanların barıştığı günler olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin problemlerinin ortak şekilde konuşulamadığı için ağır görüldüğünü belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, bayramın mutluluk, huzur ve kardeşlik getirmesini dileyerek, "Bu ülkede ortak paydada barış iklimi tesis edilsin. 83 milyonun vatan toprağının her karışında ortak hak sahipliği ile özgürce yaşadığı, kardeşçe bir iklimin tesis edildiği nice bayramlarda buluşalım." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise muhalefetin siyaseti çatışmacı, kimlikçi ve kutuplaştırıcı dilden çıkardığını ve kuşatıcı bir dil kullandığını savundu.

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Son dakika haberi! Siyasi partilerde bayramlaşma - HDP - Saadet Partisi-DEVA Partisi-Gelecek Partisi-CHP

Kaynak: AA

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