Son dakika haberi... Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde bilimsel çalışmalara destek meyvelerini veriyor

Son dakika haber: Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ), dünyanın en iyi bilimsel dergilerinden "Nature grubu" dahilindeki dergilerde 2021 yılında Türkiye'de 67. sıradan 23. sıraya kadar yükseldiği bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ), dünyanın en iyi bilimsel dergilerinden "Nature grubu" dahilindeki dergilerde 2021 yılında Türkiye'de 67. sıradan 23. sıraya kadar yükseldiği bildirildi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu dergilerde akademisyenler Prof. Dr. Salih Cem İnan, Prof. Dr. Murat Köksal, Prof. Dr. Halil İbrahim Ulusoy ve Dr. Öğr. Üyesi Songül Ulusoy'un 5 adet yayını yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenlerle öğle yemeğinde bir araya gelerek başarılarının devamını diledi. Personel Yemekhanesi Protokol Yemek Salonu'nda düzenlenen programa rektör yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse de katıldı.

Yıldız, programda yaptığı konuşmada, "Yıllar önce attığınız tohumun fidan olduğunu görüyorsunuz. Bu da güzel şey. Bilimsel anlamda yapılacak çalışmalarda destek olacağımızı söyledik. Sonuna kadar destek olacağız. Elbette marifet iltifata tabiidir. Sizler bu çalışmaları yaptınız. Bundan sonra da bu çalışmaları yapacaksınız ve diğer arkadaşlarınız da yapacak. Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda dereceye giren akademisyenlere teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban