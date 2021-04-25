Son dakika haberi | Şırnak Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe
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Son dakika haberi | Şırnak Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Son dakika haberi | Şırnak Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 12 Şubatta başlatılan Eren-10 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 12 Şubatta başlatılan Eren-10 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda teröristlere ait sığınak ile barınak ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Bestler Dereler kırsalını kapsayan Eren-10 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık Miren Tepe operasyonuna jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin73 personel, 68 operasyonel tim görev aldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya ait 31 sığınak ve 6 adet barınakta çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi. Bölgede devam eden operasyon kapsamında, 31 adet sığınak ve 6 adet barınakta 1 Doçka, 1 Bixi, 3 Kanas, 1 RPG-7, 1 Kalşenikof, 500 Doçka mühimmatı, 21 havan mühimmatı, bin uçaksavar mühimmatı, bin 210 tüfek mühimmatı, 60 elektrikli fünye, bin 158 muhalif yaşam malzemesi ve 1 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. - ŞIRNAK

Son dakika haberi | Şırnak Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Son dakika haberi | Şırnak Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Son dakika haberi | Şırnak Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Son dakika haberi | Şırnak Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Son dakika haberi | Şırnak Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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