Son dakika haberi... Sel felaketini yaşayan afetzede evinin çatısında kurtarılmayı beklerken yaşadığı korkuyu unutamıyor Açıklaması
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Son dakika haberi... Sel felaketini yaşayan afetzede evinin çatısında kurtarılmayı beklerken yaşadığı korkuyu unutamıyor Açıklaması

Son dakika haberi... Sel felaketini yaşayan afetzede evinin çatısında kurtarılmayı beklerken yaşadığı korkuyu unutamıyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyündeki selde, eşiyle birlikte evlerinin çatısına çıkarak hayatta kalabilen Osman Aydın, kurtarılmayı beklerken yaşadığı korkuyu unutamıyor.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyündeki selde, eşiyle birlikte evlerinin çatısına çıkarak hayatta kalabilen Osman Aydın, kurtarılmayı beklerken yaşadığı korkuyu unutamıyor.

İlçede selden en çok etkilenen Babaçay köyünde yaşayan 63 yaşındaki Osman Aydın, AA muhabirine, 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan gece bir tufan yaşandığını anlattı.

Şiddetini artıran yağmurun çarşamba gününün ilk saatlerinde sele dönüştüğünü belirten Aydın, sulardan kurtulabilmek için eşiyle evlerinin çatısına çıktıklarını söyledi.

Geceyi eşiyle birlikte çatıda geçirdiklerini aktaran Aydın, şunları dile getirdi:

"Bu bir tufandı, ancak yaşayan bilir bunu. Gece saat 02.00 gibi suyun sesine uyandık. Baktık her yeri su basmış. Biz de eşimle çatıya kaçtık. Çünkü su evimizin iki tarafından da geçiyordu. Evler yıkıldıkça, 'Artık gittik' diyerek Allah'a dua etmeye başladık. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Yüce Rabbim bizi korudu. Hayatta kaldık. Komşularımızın evleri yıkıldıkça çok üzüldük. Tabii o an biz de korkmaya başladık."

"Çok kalabalıktık"

Yaz olduğu için köy nüfusunun çok kalabalık olduğuna işaret eden Aydın, gün aydınlanınca kurtarma çalışmalarının da başladığını kaydetti.

Aydın, "Helikopterler yetişmeye çalıştılar. Ama çok kalabalıktık. Her geldiklerinde 4-5 kişiyi aldılar. Doğal olarak beklemek zorunda kaldık. Ama sağ olsunlar bir süre sonra eşimle beni de aldılar. Oradan Ayancık merkeze getirdiler. Allah kimseye göstermesin. Çok ama çok kötü saatler, günler geçirdik. Arkadaşlarımızı, komşularımızı kaybettik. Onlar için gerçekten çok üzgünüz. Hepsi bizim için çok değerli insanlardı. Kader diyelim ne yapalım." diye konuştu.

Kendilerini kurtaran yetkililere teşekkür eden Aydın, bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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