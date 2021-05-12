ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
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ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmada geçirilecek olan Ramazan Bayramı'nın arifesinde, şehit yakınları, Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmada geçirilecek olan Ramazan Bayramı'nın arifesinde, şehit yakınları, Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti. Hüznün hakim olduğu şehitlikte, Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle arife günü ve bayramın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, sabah erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ni doldurdu. Acılı aileler, şehit mezarlarının başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kimi şehit yakını mezar taşlarını yıkadı, kimi ise çiçek dikti. Şehit yakınları, bir bayramı daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Belediye ekipleri ise, Edirnekapı Şehitliği'nin girişinde şehitliğe gelenlere karanfil dağıttı.

'ACIMIZ DAHA DÜN GİBİ"

1986 yılında Şemdinli'de şehit olan kardeşini ziyarete gelen Ali Rıza Aksoy, 'Bizim için sözün bittiği an. Kardeşim bizim canımız ciğerimizdir. Her ay buraya ziyarete geliyoruz. Annem rahmetli olmadan önce her cuma günü geliyordu. Bayramda mezara gelen giden çok olur diye önceden gelip temizlik yapmak istedim" dedi. 1993 yılında Şırnak'ta kardeşi şehit olan Emel Güngör de 'Kardeşim şehit olalı 28 yıl oldu ama bizim için fark etmiyor. Acımız daha dün gibi, bu acımızın tarifi yok. Annemi bugün getiremedim. Çok üzüldü" diye konuştu. Şehit yakını Hanife Gedik ise 'Acımız çok büyük. Devletimiz sağolsun bugün için bize fırsat verdi. Ziyaretimizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'YİNE BURUK BİR BAYRAM AREFESİ"

1999 yılında Elazığ'da şehit olan kardeşini ziyarete gelen Makbule Sarı, 'Beş kızdan sonra olan tek erkek kardeşimizdi. Annemiz babamız yok çok üzgünüm" dedi. 1993 Van'da şehit olan abisini kızı ile ziyarete gelen Orhan Akbaba ise 'Öncelikle tüm şehit annelerinin ellerinden öpüyorum. Babaların hepsini selamlıyorum. Yine buruk bir bayram arefesi. İnsan duygularına hakim olamıyor maalesef. Ama burada birçok Mehmetçiğimiz koyun koyuna yatıyor. Kardeşimi ziyarete kızım ile geldim. Kızım 'amcamın cennet bahçesine gidelim' diyor. Tekrar bu acıların yaşanmamasını temenni ediyorum. Bugün arefe günü bayramların gerçekten bayram tadında geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET
ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ ZİYARET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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