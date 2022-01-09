ŞANLIURFA (İHA) - Şehit babasından duygulandıran konuşma

Mersinli şehit er Ertuğrul Ulupınar'ın babası Nebi Ulupınar, helallik için son bir kez baba ocağına getirilen oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında yaptığı konuşmayla yürekleri dağladı

MERSİN - Mersinli şehit er Ertuğrul Ulupınar'ın babası Nebi Ulupınar, helallik için son bir kez baba ocağına getirilen oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında yaptığı konuşmayla yürekleri dağladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut hattında askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerden sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar (22), memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

"Onu ancak hain pusularla böyle tabuta koyabilirlerdi"

Hükümet Konağı önündeki cenaze töreni öncesi, şehidin naşı son bir kez helallik için baba ocağına götürüldü. Şehidin yakınları ve komşuları, burada tabut başında uzun süre göz yaşı dökerken, baba Nebi Ulupınar'ın, evladının Türk bayrağına sarılı tabutu başında yaptığı konuşma herkesi duygulandırdı. Oğlunun, onurlu bir Türk askeri gibi tek başına bir tabura kafa tutacak kadar kahraman, karıncayı incitmeyecek kadar da şefkatli olduğunu söyleyen şehit babası, "Onu ancak hain pusularla böyle tabuta koyabilirlerdi. Bugün belki bizim acımız var ama onlar ölülerini tabuta da koyamıyorlar, 1 metrekare toprağa da koyamıyorlar. Benim sizden isteğim; anım oğluma, kıymetli oğluma haklarını helal etmeniz. Benim çınarımdı. Annesi, kardeşleri, yeğenleri hepimiz dim dik ayakta olacağız. Geride 2 tane daha çınarım var. Teröristleri lanetliyorum. Vatan sağolsun" dedi.