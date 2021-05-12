Son dakika haberi! Şehit babası duygulandırdı: "Şehitliğe inşallah kimse defnedilmez' derken ilk biz defnettik"

Edinilen son dakika haberine göre Ordu'da Ramazan Bayramı öncesi şehit aileleri yakınlarının mezarı başında dualar etti.

Ordu'da Ramazan Bayramı öncesi şehit aileleri yakınlarının mezarı başında dualar etti. Ordu Şehitliği'ne ilk defnedilen Şehit Zeki İnan'ın babası Hilmi İnan, "Buraya inşallah kimse konulmaz' derken, ilk olarak biz oğlumuzu koyduk" dedi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğuna dikkat çekildi. Genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bayram arifesinde şehit yakınları, Ordu Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar eden şehit aileleri, evlatlarının mezarı başında kimi zaman gözyaşı da döktü, kimi zaman duygulandı.

"İnşallah kimse konulmaz' derken ilk bizim oğlumuz şehitliğe defnedildi"

Mardin'de 2010 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Zeki İnan'ın babası Hilmi İnan, şehitliğe kimsenin defnedilmemesi için dua ederken ilk olarak kendi evladını toprağa verdiklerini belirterek, "Arife günleri ve cuma günleri geliyoruz. Oğlum, 8 Ağustos 2010 tarihinde şehit oldu. Şehitliğe ilk olarak oğlum defnedildi. Bu şehitlik benim yolumun üzeri. Buradan geçerken, 'inşallah kimse buraya koyulmaz' derken, ilk açılışını biz yaptık. 16 yıllık jandarma özel harekat (JÖH) görevlisiydi. Mardin'de el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit oldu" dedi.

"Şehitler olmasa biz olamıyoruz"

"Allah mekanlarını cennet eylesin, onlar olmasa biz olamıyoruz" diyen şehit babası İnan, "Allah hepsine kolaylık ve başarı versin. Büyüklerimizden de Allah razı olsun, bizleri yalnız bırakmıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İslam aleminin bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Şehit Erdal Demir'in babası Adem Demir sürekli olarak şehitlik ziyaretlerini sürdürdüklerini belirtirken, şehit Demir'in annesi de evlatlarının acısını unutamadıklarını kaydetti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı