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Son dakika haberi | Şehit Akyüz'ün ismi polis merkezine verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi | Şehit Akyüz'ün ismi polis merkezine verildi

Son dakika haberler: Malatya'nın Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine, düzenlenen törenle Şehit Mehmet Fethi Akyüz'ün adı verildi.

Malatya'nın Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine, düzenlenen törenle Şehit Mehmet Fethi Akyüz'ün adı verildi.

Törene, İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Vekili Murat Deniz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilçe jandarma ve emniyet yetkileri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu ile mesleki teşekkül yetkilileri ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine, düzenlenen törenle Şehit Mehmet Fethi Akyüz'ün isminin verilmesinden sonra protokol üyeleri ve davetlilere ikramda bulunuldu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi doğumlu Başkomiser Şehit Mehmet Fethi Akyüz, Sivas'ın Zara İlçesinde 24 Temmuz 1994 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti. - MALATYA

Son dakika haberi | Şehit Akyüz'ün ismi polis merkezine verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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