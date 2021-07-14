Son dakika gündem: İSTANBUL VALİLİĞİ, 'ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER BULUŞMASI' PROGRAMI DÜZENLEDİ

Son dakika haberine göre İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması programı gerçekleştirildi.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması programı gerçekleştirildi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Aksu, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Önder Yaman, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Reşit Yazıcı ile 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri katıldı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Türkiye Geçilmez' dediği gün. Ölümün, şehadet mertebesine yükseldiği gün. Türkiye'de 251 defa şehit olduğumuz, 2 bin 700 defa gazilik rütbesine eriştiğimiz gün. İstanbul'umuzda 99 kardeşimizin şehadet şerbeti içtiği gün. 974 kardeşimizin vatan için serden geçtiği, gazi olduğu gün. Bizler ebedi saadete talibiz. Onun rızasına kavuşmak varlık sebebimizdir. Bize verilen her nefese şükreder zamanı geldiğinde asıl sahibine geri vermekten çekinmeyiz. Canımızla, kanımızla ve bütün varlığımızla hak bildiğimiz yolda yürürüz. Haktan geldiğimize ve yine ona döneceğimize inanırız. Zillet altında yaşamaktansa onurlu bir ölümü tercih ederiz. Hele de vatan, millet, devlet, bayrak, din ve namus gibi yüce değerlerimiz söz konusu olduğunda neler yapabileceğimize, tarih defaatle şahitlik etmiştir. Dün olduğu gibi bugün de aynı bilinç ve inançla canımız, malımız, kanımız pahasına, bu kutsal emanetleri koruyoruz. Çünkü biz, şehadeti en yüce rütbe biliriz. Şehadet mertebesine ulaşmayı dünyadaki her şeyden daha değerli ve aziz biliriz. Yüce Rabbimizin Kur'an'ı Kerim'de Bakara Suresi 154. Ayette buyurduğu gibi 'Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiz, bilakis onların diri olduğuna iman ederiz.' Bedr'in aslanlarından Çanakkale'nin kahramanlarına, Çanakkale'nin kahramanlarından 15 Temmuz'un şanlı direnişçilerine kadar hak uğruna canlarını feda eden şühedayı bir kez daha rahmet şükran ve minnetle anıyorum." dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı