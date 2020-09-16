Son dakika haberi! Sarımsaklı Plajlarında boğulmak üzere olan kadını itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi! Sarımsaklı Plajlarında boğulmak üzere olan kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, serinlemek için denize giren kadını yüzme bariyerlerinin dışında boğulmak üzereyken itfaiye cankurtaranları tarafından yaşama döndürüldü.

Son dakika haberi! Sarımsaklı Plajlarında boğulmak üzere olan kadını itfaiye kurtardı
16.09.2020 09:10 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:15

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, serinlemek için denize giren kadını yüzme bariyerlerinin dışında boğulmak üzereyken itfaiye cankurtaranları tarafından yaşama döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Sarımsaklı Plajları'nda bulunan Tatlı Cadı Beach önünde denize giren Münevver T. isimli 54 yaşındaki kadın plajdaki yüzme bariyerlerini aştı. Bir anda çırpınmaya başlayan kadını fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri hemen harekete geçerek talihsiz kadına ulaşmayı başardı.

Sahile çıkarılan Münevver T.'nin nefes yolunu açan cankurtaran ekipleri, kadının akciğerlerindeki suyu da çıkartarak kalp masajı ile yeniden soluk alabilmesini sağlamayı başardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Münevver T. hastanede müşahede altına alındı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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