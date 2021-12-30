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Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri Posof'ta anıldı

Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri Posof'ta anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen programla Sarıkamış şehitleri anıldı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen programla Sarıkamış şehitleri anıldı.

Posof İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Vefakar Nesil Fedakar Ecdadını Unutmayacak programı düzenlendi. Posof İlkokulu konferans salonunda düzenlenen programa tüm eğitimcilerle beraber vatandaşlar da katıldılar. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Kur-an'ı Kerim okunarak dua edildi.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut tarafından hazırlanan Sarıkamış Şehitlerini anlatan belgesel izlenerek, sunum yapıldı. Program sonunda Aşık Sabit Müdami Ataman'ın oğlu Halil İbrahim Ataman kahramanlıkla ilgili şiir okudu. - ARDAHAN

Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri Posof'ta anıldı

Son dakika haberi | Sarıkamış şehitleri Posof'ta anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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