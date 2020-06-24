Son dakika haberi... Şanlıurfa'da karantinadaki vatandaşlara gıda desteği
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

Son dakika gelişmesine göre -Şanlıurfa'da karantinadaki vatandaşlara gıda desteği Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, yeni tür korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bölgelere gıda desteklerini sürdürüyor.

24.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:59

-Şanlıurfa'da karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, yeni tür korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bölgelere gıda desteklerini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, ölümcül Covid-19 salgınının Türkiye'de görülmesi ile birlikte aldığı tedbirleri sürdürürken, normalleşme sürecinde de mücadeleyi aksatmıyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler yıkama ve dezenfekte işlemlerini devam ettirirken, sosyal yardım işleri müdürlüğü ise merkez ve kırsal ayırımı yapmadan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye ekipleri Devteşti, Yeşildirek, Ertuğrul Gazi, Veysel Karani, Şair Nabi, Ulubatlı, Ahmet Yesevi ve Yavuz Selim mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinlerine maske ve gıda desteğinde bulundu.

Belediye tarafından sunulan destekler vatandaşların takdirini toplarken, Şair Nabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek, emeği geçenlere teşekkür etti. Çiçek, "Haliliye Belediyesi mahallemizde pozitif vakaların görülmesi ile birlikte karantinaya alınan binalarımızın sakinlerine gıda desteğinde bulunmaya devam ediyor. Bu hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Veysel Karani Mahalle Muhtarı Sadık Salar ise, "Mahallemizde Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların bulundukları binalar karantinaya alındı. Haliliye Belediyesi dezenfekte ve gıda desteğini sürdürüyor. Bu çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekiplerine mahallem adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

Kaynak: İHA

Manşet

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