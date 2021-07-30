Son dakika haberi: Şanlıurfa'da bilimsel çalışmalarda kullanılan akrepler için bahçe oluşturuldu

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi (HRÜ) bünyesinde bilimsel araştırmalarda kullanılan akreplerin doğal hayata adaptasyonu için özel bahçe yapıldı.

Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi (HRÜ) bünyesinde bilimsel araştırmalarda kullanılan akreplerin doğal hayata adaptasyonu için özel bahçe yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (GAP BKİ) desteğiyle üniversitenin Osmanbey Kampüsü'nde geçen yıl Şanlıurfa ve çevre illerinde zehirli akreplerin tespiti, popülasyon durumları, popülasyon dinamizmlerinin belirlenmesi, laboratuvarda üretilmesi, zehir sağımı, beslenme ve zehir kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla Akrep Venom Merkezi kuruldu.

Akrep sokmaları sonucu hastanelere gidenlerin tedavileri ve korunmalarına yönelik stratejilerin de belirlenmesinin hedeflendiği merkezde, anaç akreplerin doğumunun sağlanması, akreplerin doğal ortamda üretilip çoğaltılmasının amaçlandığı özel bir bahçe oluşturuldu.

Akreplerin bahçeye bırakılması için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, GAP BKİ Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nusret Mutlu, GAP BKİ Bölge Müdürü Hasan Kılıç, HRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.

Etkinlikte, Proje Koordinatörü HRÜ Öğretim Üyesi Dr. Şahin Toprak, katılımcılara Akrep Venom Merkezi hakkında bilgiler verdi.

Açık alan bahçesinin yapılma amacının akreplerin doğal hayatta üretimini gerçekleştirmek olduğunu belirten Toprak, "Üretilen akreplerden sağılan zehirlerle, Harran Üniversitesi Akrep Venom Araştırma Grubu'ndaki akademisyenler tarafından anti kanser, antimikrobiyal ve tıptaki diğer kullanımı üzerinde bilimsel çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan