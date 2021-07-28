Son dakika haberi: Şanlıurfa'da avukat ve kardeşini öldüren firari şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da avukat ve kardeşini öldüren firari şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da avukat ve kardeşini öldüren firari şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'da, avukat ve kardeşinin öldürülmesiyle ilgili aranan Osman Altun, polis ekiplerince İzmir'de yakalandı.

ŞANLIURFA'da, avukat ve kardeşinin öldürülmesiyle ilgili aranan Osman Altun, polis ekiplerince İzmir'de yakalandı. Kente getirilen Altun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde 16 Temmuz'da meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasındaki avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan, kayınbiraderleri Mehmet ve Osman Altun ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen kayınbiraderler, tabancayla enişte ve kardeşine ateş açtı. İsa ve Ömer Alkan kardeşler, hayatını kaybederken, Altun kardeşler ise kaçtı.Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kardeşlerden Mehmet Altun'u 1 gün sonra yakaladı. Gözaltına alınan Altun, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari Osman Altun'un yakalanması için de Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Yapılan çalışmada Altun'un, İzmir'de gizlendiği belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Altun, Şanlıurfa'ya getirildi. Emniyette sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Osman Altun, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haberi: Şanlıurfa'da avukat ve kardeşini öldüren firari şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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