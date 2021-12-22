Trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'un İlkadım ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Derya Öz Ü'nün (39) kullandığı 55 ANJ 90 plakalı otomobil, Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı'ndaki kavşakta, Erdal K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen tırla çarpıştı.
Kazada sürücü Derya Öz Ü. ile otomobilde bulunan Hatun Ş. (36), Gül Nihan Ş. (3), Yasemin K. (36) ve Rabia Gül K. (10) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatun Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.