Sahte emlakçılardan 1 milyonluk vurgun
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Sahte emlakçılardan 1 milyonluk vurgun

06.02.2021 16:02 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:08
Sahte emlakçılardan 1 milyonluk vurgun

Sahte kimlikle başkalarına ait arsaları satarak 1 milyonluk vurgun yapan 2 şüpheli Manisa'da suçüstü yakandıMANİSA'da, kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, başkalarına ait arazileri sahte kimlik ile sattığı belirlenen Mustafa S. (65) ve Yusuf K. (51), polis tarafından suçüstü yakalandı.

Sahte kimlikle başkalarına ait arsaları satarak 1 milyonluk vurgun yapan 2 şüpheli Manisa'da suçüstü yakandı

MANİSA'da, kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, başkalarına ait arazileri sahte kimlik ile sattığı belirlenen Mustafa S. (65) ve Yusuf K. (51), polis tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin benzer yöntemle 3 ilde toplam 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Kendilerini emlakçı olarak tanıtan Mustafa S. ve Yusuf K.'nin, Ankara, Balıkesir ve Karabük illerinde, başkalarına ait arazileri sahte kimlik çıkararak, sattıkları iddia edildi. Bu yöntemle 1 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, son olarak Tekirdağ'daki Yılmaz Çetin'e ait arsayı, aynı yöntemle 300 bin TL'ye Tekirdağ'da yaşayan Bahri Şengör'e satmak istedi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takibe aldığı şüpheliler, Manisa'ya çağırdıkları Şengör'e noterde satışı yapacakları sırada suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, 'Yılmaz Çetin' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 'Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Sahte emlakçılardan 1 milyonluk vurgun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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