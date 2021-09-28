Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı'nı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta temastan kaynaklanan karantinayı ihlal ederek gittiği aile sağlığı merkezinde kendisini uyaran Dr. Lütfi Tiyekli'ye hakaret edip, Sağlık Bakanlığı'nı da arayarak "Doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum" diyen Ömer Özbiner (43), 6 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Dr. Lütfi Tiyekli, cezayı yetersiz bulduğunu belirterek tazminat davası açacağını söyledi.

Olay, geçen yıl 26 Ekim'de Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Ömer Özbiner, rapor almak için aile hekimi Lütfi Tiyekli'ye başvurdu. Tiyekli, sistemde yaptığı kontrolle Ömer Özbiner'in temaslı olup karantinayı ihlal ettiğini tespit etti. Bunun üzerine Tiyekli, rapor isteyen Ömer Özbiner'in karantinayı ihlal ederek hem kendisinin hem de aile sağlığı merkezindekilerin sağlığını tehdit ettiğini belirterek evine dönmesi gerektiğini söyledi.

"Vatandaş hastalıklı bir kişiyle temaslı olduğu için karantinada olması ve evinden dışarı çıkmaması gerekirken, kuralları çiğneyerek aile sağlığı merkezine gelip işlem yaptırmaya çalışıyordu. Bunu sistem üzerinde fark edince kendisine burada durmasının yanlış olduğunu, insanları riske attığını, evinden dışarı çıkmaması gerektiğini söyledik. Vatandaş, bunun üzerine bana bağırıp hakaret etmeye başladı. Buradan ayrıldıktan sonra normalde sağlık sisteminin geliştirilmesi için kullanılması gereken 184 hattını arayarak hakkımda hakaret ve tehditvari sözlerde bulunmuş. Bu durumu Sağlık Bakanlığı bana ulaştırıp vatandaşın kötü şeyler yapabileceğini belirterek tedbir almamı istedi. Ben de kişiyi savcılığa şikayet ettim. Mahkeme de yargılama sonunda bu kişiye ceza verdi. Bu cezaların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu kişi, toplumun sağlığını tehdit etmekte. Aslında bu dava Lütfi Tiyekli'nin davası değil. Bu kişi, topluma karşı suç işlemektedir. Bu durumda birçok insan vardır ve bu kuralı çiğnemektedir. Aslında bu kişilere, kamunun karantina kurallarını ihlal ettiği için de ceza verilmesi gerekir. Bu konuyu devam ettireceğiz ve şahsıma yapmış olduğu hakareti bütün sağlık camiasına yapmış olarak görüyorum. Bunun için de bu kişiye tazminat davası da açarak bir daha sağlık çalışanlarına hakaret ve tehdit etmemesi, kurallara uyması gerektiğini öğreteceğiz."