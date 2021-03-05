Son dakika haberi! Rize'de kentsel dönüşüm kapsamındaki "Belediye Blokları"nda yıkımlar başladı

Son dakika habere göre Rize'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1970'li yıllarda deniz dolgusu üzerine yapılan, kentin ticaretinin yüzde 30'unun gerçekleştiği ve korozyon nedeniyle tehlike arz eden "Belediye Blokları"nın yıkımına başlandı.

Rize'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1970'li yıllarda deniz dolgusu üzerine yapılan, kentin ticaretinin yüzde 30'unun gerçekleştiği ve korozyon nedeniyle tehlike arz eden "Belediye Blokları"nın yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamındaki yıkım çalışması öncesi Deniz Caddesi'nde tören düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, buradaki konuşmasında, Belediye Blokları olarak bilinen alanın 1970'li yıllarda denizin doldurulmasıyla yapıldığını hatırlattı.

Dönemin Belediye Başkanı Ekrem Orhon'un "Denizi kara, karayı para yapan adam" olarak tanındığını ifade eden Yazıcı, Rize'nin o dönemlerde bu projelerle çok konuşulduğunu söyledi.

AK Parti hükümetinin her türlü değişim ve dönüşüm projelerinin hedefinde insan olduğunun altını çizen Yazıcı, "Yaşam için çalışılan alanların güvenli olması gerekir. Bu mülahazalarla 5-6 yıldır konuşulan kentsel dönüşümü vuracağımız ilk kazma ile başlatmış oluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin her yerindeki büyük projeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Yazıcı, "Son Rize ziyaretinde yakın zamanda inşaata başlanacağı kendisine ifade edilmişti. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Bu yıkımın, kentsel dönüşümün etaplarından en büyüğü mülk sahiplerinin olurunu, onların da katkılarını alarak fiiliyata geçmeleri için izin verdiler. O nedenle herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu bir paylaşım ve güven işidir." ifadelerini kullandı.

Devletin ve belediyenin imkanları ölçüsünde gerekli desteği sağladığına işaret eden Yazıcı, "İnşallah belirlenen zaman içerisinde kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek. Rize'ye, Rize'nin güzelliğine bir güzellik daha katacak. Burada can güvenliği açısından tehlike arz eden bu müşkülatı da ortadan kaldırmış olacağız." şeklinde konuştu.

"Rize'nin çehresi değişecek"

Yıkım ilk olarak Osman Karavin Caddesi'nde bulunan 1 Numaralı bloktan başladı. Çalışmanın başlaması ile bloğun kısa sürede yıkılması dikkatleri çekti.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, yıkımın başlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Yıkımda görüldüğü gibi ne kadar kolay demiri, çimentosu mukavemetini kaybettiğini izliyoruz. 23 dönümlük alan bir ay içerisinde tamamen yıkılmış ve taşınmış olacak. Biz bir ay sonra müteahhitle zemini açma, fore kazıkları çakma ile ilgili müsaade etmiş olacağız. Bir ay sonra burası yerle bir olmuş olacak. " dedi.

Metin, Rize'nin çehresinin değişeceğini, yeni yapılaşmanın kentin yöre mimarisine uygun planlanacağını sözlerine ekledi.

Şehrin en büyük ticaret merkezi olan ve deniz dolgusuna inşa edilen Belediye Blokları ve Doktorlar Sitesi'nde 23 dönümlük alanda 118 dükkan, 174 ofis ve 60 konut bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı