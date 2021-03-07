Son dakika haberi! Polisin dur ihtarından kaçan otomobildeki 2 kişi, uyuşturucu madde ile yakalandı
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Son dakika haberi! Polisin dur ihtarından kaçan otomobildeki 2 kişi, uyuşturucu madde ile yakalandı

07.03.2021 20:06 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:10
Son dakika haberi! Polisin dur ihtarından kaçan otomobildeki 2 kişi, uyuşturucu madde ile yakalandı

Son dakika haberler... BURSA'nın Karacabey ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan 2 şüpheli, 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan 2 şüpheli, 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada otomobilin çeşitli yerlerine saklanan 300 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ali Osman B. ve Uğur D.'yi takibe aldı. Şüphelilerin Harmanlı kırsal mahallesi yakınlarında 16 ACK 320 plakalı otomobille seyir halinde görülmesi üzerine polis ekipleri aracın yanına giderek dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başlayan Ali Osman B. ve Uğur D., yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Trakya Birlik kavşağında durduruldu. Durdurulan araç içerisinde 300 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Şüpheliler Ali Osman B. ve Uğur D. 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına alındı. Ali Osman B. ve Uğur D. Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN

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