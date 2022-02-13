Son dakika haberi | Polis aracına çarpan minibüsteki kaçak göçmenlerden Bulgaristan'da darp iddiası

EDİRNE'de minibüsle polis aracına çarpınca yakalanan 4 kaçak göçmen, yasa dışı yollardan geçtikleri Bulgaristan'da darp edildikten sonra para, cep telefonları ve ayakkabıları alınarak Türkiye'ye geri itildiklerini söyledi. Kaçak göçmenlerden Cezayırli Muhammed Bilgelfe'nin 1.90 promil alkollü olduğu, önceden göçmen kaçakçılığından poliste kaydı bulunduğu belirlendi.

Edirne'den yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçen Suriye uyruklu 3, Cezayir uyruklu 1 kaçak göçmen, Bulgar polisine yakalandı. Bulgar polisi, iddiaya göre, darp ettiği göçmenlerin ayakkabı, paraları ve üzerlerindeki cep telefonlarını alarak Edirne'ye geri itti. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarına gelen göçmenler, burada henüz ismini bilmedikleri bir kapalı kasa minibüsün Türk sürücüsü ile Edirne kent merkezine götürülmeleri için anlaştı. Göçmenler, 39 MA 0028 plakalı minibüsle Edirne'ye hareket etti. Lalapaşa ilçesi yakınlarında uygulama noktasında jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri minibüse 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçarken, jandarma ekipleri de takibe başladı. Bu sırada aracın kaçtığının anons edilmesi üzerine polis ekipleri de takibe başladı.

Kaçak göçmenlere aralarında 'Alkollü araç kullanmak, 'dur ihtarından kaçmak' suçlarının da bulunduğu çeşitli suçlardan toplam 14 bin 400 lira para cezası uygulanıp, gözaltına alındı.