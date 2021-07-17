Son dakika haberi... Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
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Son dakika haberi... Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yan koltuğunda oturan kimliği belirsiz şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yan koltuğunda oturan kimliği belirsiz şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu hakimiyetini kaybeden dolmuş şoförü duvara çarptı. Vurulan şoförün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi Reyhan Caddesi'nde saat 19.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 M 5122 plakalı dolmuş şoförü Servet Karaaslan, çevredeki vatandaşların iddiasına göre seyir halindeyken, yanında oturan kimliği belirsiz şahsın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Servet Karaaslan direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarptı.

Dolmuş şoförünün ağır yaralanmasına sebep olan kimliği belirsiz silahlı saldırgan, iddiaya göre dolmuştan inip gri renkteki bir otomobile binerek olay yerinden hızlıca kaçtı. Servet Karaaslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay anına tanıklık eden çevredeki vatandaş Yasemin Tütün, "Araç yoldan geliyordu, ben kaldırımdaydım. 1 el silah sesi duydum. Minibüs sendeleyerek sağa sola gitmeye başladı. Daha sonra iki el daha silah sesi duydum. Minibüs karşı duvara çarptı. Şoförün yanındaki camdan beyaz tişörtlü biri aşağıya atladı. Sonra gri renkte bir arabaya binerek olay yerinden kaçtı. 3-4 el silah sesi duyduk" dedi.

Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

(Cem Güney Kılıç/İHA)

Son dakika haberi... Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
Son dakika haberi... Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
Son dakika haberi... Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
Son dakika haberi... Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
Son dakika haberi... Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
Son dakika haberi... Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
Son dakika haberi... Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
Son dakika haberi... Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
Son dakika haberi... Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
Son dakika haberi... Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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