Son dakika haberi... Özel harekat polisi, yangından kurtardığı kaplumbağa elleriyle su içirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiye ekipleri ile alevlere müdahale eden Kocaeli Emniyeti Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, yangından kurtardıkları kaplumbağaya elleri ile su içirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiye ekipleri ile alevlere müdahale eden Kocaeli Emniyeti Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, yangından kurtardıkları kaplumbağaya elleri ile su içirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ve yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü yangında Kocaeli Emniyeti Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve orman ekipleri ile birlikte alevlere müdahale etti. Alevleri söndüren ekipler, yanan arazide buldukları bir kaplumbağayı da kurtardı. Bir özel harekat polisi, kurtardıkları kaplumbağaya elleri ile su içirdi.

Yangına müdahale eden Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerini sosyal medyada yaptığı paylaşımla tebrik eden Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, "Körfez ilçemizde meydana gelen yangını kısa sürede söndürmek için seferber olan Şanlı Polis Özel Harekatın yiğitlerini kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı