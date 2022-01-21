Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddiasını yalanladı

Oyuncu Sermiyan Midyat, hakkında açılan bir davayla ilgili ifade vermediği gerekçesiyle tiyatro gösterisi için geldiği Malatya'da gözaltına alındığı iddia edildi. Twitter hesabından garip bir açıklama yaparak iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Midyat "Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim. Harç parası yatmamış vergi dairesine asayiş berkemal" dedi.

Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya gelen oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındığı ileri sürüldü.

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİASINI YALANLADI

Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldüğü söylendi. Hakkındaki haberlerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan oyuncu, "Dostlar, uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan araştırmayıcı gazeteler göz altına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim. Harç parası yatmamış Vergi Dairesi'ne Asayiş berkemal, akşama Sermiyan Midnight ile gülüşmek üzere Malatya" dedi.

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

02.12.1974 yılında dünyaya gelen Sermiyan Midyat, Ankara Çankaya doğumlu. Ankara'da 7 sene yaşayan oyuncu, daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti.

1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü'nde 3 yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı.

Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

Yönettiği Filmler:

2017 - Ay Lav Yu Tuu

2015 - Bir Baba Hindu

2013 - Hükümet Kadın 2

2012 - Hükümet Kadın

2010 - Ay Lav Yu