Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kıbrıs gazisi, hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kıbrıs gazisi, hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kıbrıs gazisi, hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kıbrıs gazisi Zeki Duman, hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kıbrıs gazisi Zeki Duman, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sularında, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü yakınlarında meydana geldi. Sultanköy'den, İpsala yönüne giden K.Ç. yönetimindeki 22 P 4822 plakalı otomobil, Sarıcaali köyü yol ayrımında tali yoldan ana yola çıkan Zeki Duman idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Duman, ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Jandarma, otomobil sürücüsü K.Ç.'yi gözaltına aldı. Zeki Duman'ın, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kıbrıs gazisi, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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