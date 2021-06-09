Son dakika haberi! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı o anlar kamerada

Bir son dakika haberine göre Otomobil ile motosikletin çarpıştığı o anlar kamerada Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.