Son dakika haberi! Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı; o anlar kamerada

GAZİANTEP'te, şahsi toplu taşıma kartı ile HES kodu olmadan özel halk otobüsüne binmek isteyen baba- oğul, araca binmelerine izin vermeyen şoförü darbetti. Kavganın ardından baba- oğul, kaldırımdan söktükleri kilit taşı ile otobüsün ön camını da kırdı. Saldırı anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Yiğit'in kullandığı 27 H 0473 plakalı otobüs duraktan yolcu almak için durdu. Otobüse binen Mehmet Şahin (50) kendi kartını oğlu için de okutmak istedi. Otobüs şoförü Abdulkadir Yiğit, bu duruma karşı çıkarak Mehmet Şahin'e oğlu Harun Şahin (30) için kart okutamayacağını ve HES kodu tanımlı olmadığı için yolcuyu kabul edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şoför ile Mehmet Yiğit arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde Mehmet Şahin'in oğlu Harun Şahin'in de dahil olması ile kavgaya dönüştü. Harun Şahin, şoför Abdulkadir Yiğit'e yumruk attı. Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Otobüsten inen Harun Şahin, kaldırımdan söktüğü kilit taşını fırlatarak otobüsün ön camını kırdı. Yolcuların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri tarafları karakola götürülen baba ile oğlu ifadelerini aldıktan sonra serbest bırakıldı.

Toplu taşıma işi yapan şoförlerin şiddet olaylarıyla sık sık karşılaştığını söyleyen durak başkanı İsmail Açıkbaş ise saldırgan baba ile oğlu hakkında şikayetçi olduklarını ve konuyu takip edeceklerini kaydetti.