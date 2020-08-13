Son dakika haberi: Orman ve otluk alan yangını Son dakika habere göre Yangında zarar gören otluk ve ormanlık alandan görüntü Malatya Orman İşletme Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir İtfaiye ekipleri ile mahallelinin yangını söndürme çalışması Malatya'da orman ve otluk alan yangınıMALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan ile...

Yangında zarar gören otluk ve ormanlık alandan görüntü Malatya Orman İşletme Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir İtfaiye ekipleri ile mahallelinin yangını söndürme çalışması Malatya'da orman ve otluk alan yangını MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan ile 100 dönüm otluk alan zarar gördü. Venk Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan yangın, otluk ve ormanlık alanda yayıldı. Yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesinden 400 personel, itfaiyesinden 33 personel ve 8 araç, Malatya Orman İşletme Müdürlüğünden 30 personel, 9 araç, İl Emniyet Müdürlüğünden polis ekipleri, 2. Ordu Komutanlığına bağlı askeri personel ve mahalleli müdahale etti. Dağlık alandaki yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınırken, yangında 5 hektarlık orman ile 100 dönümlük otluk alan yangında zarar gördü. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması devam ediyor. Kaynak: AA