Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı
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Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde bazı iller için Meteoroloji ve AFAD'dan sel ve heyelan uyarısı gelmişti. Bunun üzerine Ordu'da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur öncesinde vatandaşlar cami hoparlörlerinden uyarıldı. Anonsta vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, heyelan tehlikesi altında bulunan evlerdekilerin ikametgahlarını değiştirmeleri önerildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle ile oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarı yapılmıştı. Meteoroloji verilerine göre bu akşamdan itibaren salı günü yağışların Trabzon doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimleriyle Giresun'un doğu tarafında etkisini artırarak çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN ANONSLARDA BULUNULDU

Karadeniz'deki illerde yetkililer önlemlerini alırken, Ordu'da meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da camilerden hoparlörlerden anonslarla uyarılarda bulunuldu.

Ordu Valiliği kararı kapsamında kentin 19 ilçesindeki cami hoparlörlerinden uyarılan vatandaşlara; dere yataklarından uzak durmaları, heyelan tehlikesi altında bulunan evlerdekilerin ikametgahlarını değiştirmeleri, mecbur kalmadıkları sürece kendilerini güvende hissettikleri yerlerden ayrılmamaları konusunda anons yapıldı.

Yapılan anonslu uyarılarda, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz. Bu gece, ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım, Tuncay Sonel Ordu Valisi" ifadelerine yer verildi.

Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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