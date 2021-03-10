ORDU Ordu'da caddelerde insan yoğunluğu arttı, ekipler devreye girdi

Ordu'da caddelerde insan yoğunluğu arttı, ekipler devreye girdiORDU'da artan vaka sayısını kontrol altına almak için kentin en kalabalık cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılıyor, yoğunluğa göre caddeler zaman zaman girişlere kapatılıyor.

Ordu'da caddelerde insan yoğunluğu arttı, ekipler devreye girdi

ORDU'da artan vaka sayısını kontrol altına almak için kentin en kalabalık cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılıyor, yoğunluğa göre caddeler zaman zaman girişlere kapatılıyor. Ayrıca polisler, megafonla çağrı yaparak, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ilk 5 il Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Trabzon oldu. Vaka artışının olduğu Ordu'da denetimler de artırıldı. Kentin en kalabalık noktalarından olan İsmet Paşa, Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddelerindeki kalabalığı kontrol altına almak için caddenin giriş ve çıkışlarına bariyerler çekildi, polis ekipleri vatandaşların HES kodlarını kontrol ettikten sonra caddeye girişlerine izin vermeye başladı. Ayrıca yoğunluğa göre caddeler zaman zaman girişlere kapatılıyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşları koronavirüse karşı alınan tüm önlemlere uymaya davet etti. Cadde ve sokaklarda polis araçları megafonla çağrı yaparak, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

'VİRÜS, İŞİMİZİ ÇOK ETKİLİYOR'

Bölgede esnaflık yapan Fuat Aksoy, 'Valiliğimizin aldığı karara göre zaman zaman caddemiz belirli aralıklarla kontrollü bir şekilde açılıp kapanıyor. Virüs işimizi çok etkiliyor, hep birlikte el ele vererek bu işi sonlandıracağız dedi.

'YERİNDE BİR UYGULAMA OLDU'

Koronavirüs nedeniyle artık herkesin bunaldığını belirten İsmail Hakkı Üçer, 'Maalesef çok yakın temaslar var, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını görebiliyoruz. Geçmişte yapılan bir takım toplantılar ve cenazeler nedeniyle vaka sayısının arttığı düşünceler var. Umarım bu hususlara daha çok dikkat edilir. Ordu'da tehlikenin farkında olmayanlar var. Kalabalık caddelere girişler artık HES koduyla oluyor. Caddeler çok kalabalık olunca girişler kapatılıyor, ben de yerinde bir uygulama oldu diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı