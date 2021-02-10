Son dakika haberi! Norveç'te üniversitenin kariyer ödülünü Türk akademisyen kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Norveç'te üniversitenin kariyer ödülünü Türk akademisyen kazandı

10.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:58
Son dakika haberi! Norveç'te üniversitenin kariyer ödülünü Türk akademisyen kazandı

Gelen son dakika haberlerine göre Norveç'in Tromsö kentindeki Kuzey Kutbu Üniversitesinin verdiği Nansen Erken Kariyer Ödülü'ne Türk akademisyen Emre Sarı (32) layık görüldü.

Norveç'in Tromsö kentindeki Kuzey Kutbu Üniversitesinin verdiği Nansen Erken Kariyer Ödülü'ne Türk akademisyen Emre Sarı (32) layık görüldü.

Üniversitenin düzenlediği "Kuzey Kutbu Sınırları" konferansında Nansen Erken Kariyer Ödülü, Sarı'ya takdim edildi.

Üniversitenin Sağlık Ekonomisi bölümünde 2,5 yıldır öğretim görevlisi olan Sarı'nın, "Mahalle sakinlerinin genel sağlık davranışlarının bireyin vücut kitle endeksine etkisi" konulu çalışmasından dolayı ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu, çalışmalarına bundan sonra da aynı hızda devam edeceğini belirtti.

Sarı şöyle devam etti:

"Norveç'in Tromso kentinde 1976'dan 2017'ye kadar 8 yılda bir insanlar üzerinde yapılan anket üzerinde çalıştım. İnsanların sosyal alışkanlıkları, yemek yeme kültürleri, hangi aralıklarla spor yaptıkları, eğitim ve gelir düzeyleri anketlerle kayıt altına alınmış. Ben de bu anketleri inceleyerek farklı mahallelerde ikamet eden insanların yaşam şekillerinin sağlıklarına etkisini ortaya çıkardım. Bu çalışmamdan dolayı da beni ödüle layık gördüler."

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türk akademisyen Emre Sarı'yı kazandığı ödülden dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ünal Karaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Norveç'te üniversitenin kariyer ödülünü Türk akademisyen kazandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 18:15:09. #1.15#
title