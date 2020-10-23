- Stoltenberg: "Yunanistan ve Türkiye gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti"

- Stoltenberg: "Yunanistan ve Türkiye gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gelecek hafta yapmayı öngördükleri askeri tatbikatları iptal ettiğini açıkladı.

- Stoltenberg: "Yunanistan ve Türkiye gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gelecek hafta yapmayı öngördükleri askeri tatbikatları iptal ettiğini açıkladı.

NATO Savunma Bakanlarının dün başlayan ve iki gün süren toplantıları sona erdi. Toplantı sonrası basın açıklaması düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıda ele alınan konular hakkında bilgi verdi. İki günlük toplantılarda ilk gün itibariyle Rusya ve Çin'in uzay politikalarının ele alındığını bildiren Stoltenberg, ikinci gün toplantılarında Afganistan ve Irak'ta bulunan NATO misyonlarının ele alındığını belirtti. Stoltenberg, "Afganistan'da barış sürecini destekliyoruz. Varlığımızı 12 bin askere düşürdük. Taliban saldırılarını durdurmalıdır. El Kaide ve diğer terörist faaliyetlere karşı konmalıdır. NATO'nun Irak'taki misyonunu da ele aldık. Özellikle Irak'ta uluslararası misyonlara karşı giderek artan ve gerçek tehdit olan saldırıları görüştük" dedi.

Basın toplantısında bir gazetecinin Stoltenberg'e Doğu Akdeniz'deki durumu sorması üzerine, "Yunanistan ve Türkiye gelecek hafta yapmayı öngördükleri askeri tatbikatları iptal ettiler. Türkiye ve Yunanistan'ı bu tavırlarından ve yapıcı yaklaşımlarından ötürü tebrik ederim. Bu iki günlük toplantılarımızda Doğu Akdeniz konusunu da ele aldık. Üyelerimiz çatışmayı önleme mekanizmamıza tam desteklerini beyan ettiler. Bu vesileyle tekrar başka riskleri de engelleyen ve diyalog yolunu açan Almanya'yı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler nezdinde sağlanan Libya'da ateşkes konusunda NATO'nun bakışının sorulması üzerine ise Stoltenberg, "BM'nin sağladığı anlaşmayı selamlıyoruz ve iki tarafın da bu anlaşmaya riayet etmelerini bekliyoruz. Berlin süreci ve BM girişiminin kalıcı barışa dönüşmesini temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ULUSOY