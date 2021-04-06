KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ SİGORTA PARASI İÇİN KAYALIKLARDAN İTTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KOCA, HAKİM KARŞISINDA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ SİGORTA PARASI İÇİN KAYALIKLARDAN İTTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KOCA, HAKİM KARŞISINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 2.5 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı(32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına bugün devam edilecek.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 2.5 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı(32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına bugün devam edilecek.

7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye çıktığı Fethiye Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda fotoğraf çektirmek isterken, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri gönderildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında ise Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen Kasım ayında tutuklandı. Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde Hakan Aysal'ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a bedelin ödeneceği kişi kendisi olacak şekilde 400 bin lira teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı çevrenin tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan aşağı ittiği öne sürüldü.

Tutuklu sanık Hakan Aysal, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 2'nci kez hakim karşısına çıkacak. Aysal, ilk duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti. Tanıkların dinlenmesine devam edilecek olan duruşmayı, Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu'nun takip etmesi bekleniyor.

KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ SİGORTA PARASI İÇİN KAYALIKLARDAN İTTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KOCA, HAKİM KARŞISINDA
KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ SİGORTA PARASI İÇİN KAYALIKLARDAN İTTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KOCA, HAKİM KARŞISINDA
KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ SİGORTA PARASI İÇİN KAYALIKLARDAN İTTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KOCA, HAKİM KARŞISINDA
KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ SİGORTA PARASI İÇİN KAYALIKLARDAN İTTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KOCA, HAKİM KARŞISINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ SİGORTA PARASI İÇİN KAYALIKLARDAN İTTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KOCA, HAKİM KARŞISINDA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:41:41. #1.16#
title