Son dakika haberi | Moldova Dışişleri Bakanı Tsulya, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu
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Son dakika haberi | Moldova Dışişleri Bakanı Tsulya, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

Bir son dakika haberine göre Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tsulya, ülkesinin ekonomik potansiyelini Türkiye'ye tanıtmayı ve buradaki Türk yatırımlarının artmasını istediklerini söyledi.

26.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:26

Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tsulya, ülkesinin ekonomik potansiyelini Türkiye'ye tanıtmayı ve buradaki Türk yatırımlarının artmasını istediklerini söyledi.

Tsulya, Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubunun ilk toplantısı vesilesiyle Moldova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Tsulya, Bakan Çavuşoğlu'nun burada bulunmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Çavuşoğlu ile Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına eş başkanlık yaptıklarını kaydeden Tsulya, bu toplantının 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kişinev ziyareti sırasında imzalanan protokole istinaden başladığını dile getirdi.

Tsulya, bu toplantıda 2021 yılında hükümetler arası çalışma gruplarının devam etmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

"Biz buradaki ekonomik potansiyeli Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz"

Çavuşoğlu ile görüşmelerinde gündemlerinin yoğun olduğunu aktaran Tsulya, iki ülke arasındaki ilişkiler, ticari ve siyasi diyalog ile Transdinyester konularını ele aldıklarını ifade etti.

Tsulya, görüşmelerde ekonominin öncelikli konular arasında olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomi diplomasisi öncelikle konularımız arasındadır. Çünkü biz buradaki ekonomik potansiyeli Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Türkiye, Moldova'nın 7'nci büyük ticari ortağıdır. Biz buradaki Türk yatırımlarının artmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bir sonraki toplantı için gerekli zemini hazırladıklarını da kaydeden Tsulya, "Türkiye'ye, Türk hükümetine ve halkına bugün buraya getirdikleri sağlık yardımı ve eğitim malzemeleri için teşekkür ederim. Bu bize yapılan ilk yardım değildir. Bunu şükranla karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TİKA'nın yaptığı yatırım için teşekkür ederim"

Tsulya, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye ve komşu ülkelerdeki Moldova vatandaşlarının ülkeye getirilmesi konusunda yaptıkları yardım dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye'nin Moldova'ya çeşitli alanlarda yaptığı yardımlara da değinen Tsulya, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Moldova'ya yapmış olduğu 400 milyon ABD doları civarındaki yatırımı için teşekkür ederim. Bu yardımlar eğitim ve sağlık alanlarında yapıldı ve buna müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Tsulya, Bakan Çavuşoğlu'nun Gagauz Özerk Yeri'ndeki Komrat Başkonsolosluğunun açılış törenine de katılacağını belirterek, "Ülkemizin güneyinde açılacak bu başkonsolosluk, Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerin giderek arttığının bir göstergesidir. Bu bölgede açılacak olan başkonsolosluk, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin yoğunlaşmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Ayrıca Tsulya, görüşmelerde her iki ülkeye faydalı olacak konularda iş birliğinin devam etmesine karar verdiklerini de sözlerine ekledi.

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Son dakika haberi | Moldova Dışişleri Bakanı Tsulya, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

Kaynak: AA

Manşet

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