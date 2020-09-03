Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Akyıldız'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Akyıldız'ı ziyaret etti

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

03.09.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:52

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı törenine katılmak için geldiği Eskişehir'de, valiliğe de ziyarette bulundu.

Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, Vali Erol Ayyıldız ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Akyıldız'ı ziyaret etti

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Erol Evgin Muhterem Nur Okan Bayülgen Murat Dalkılıç
Spor Falcao Jose Sosa Eddie Newton Mauricio Lemos Enner Valencia
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Transfer
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Akyıldız'ı ziyaret etti - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 11:53:18. #1.15#
title