Son dakika haberi | Mersin'de yangında evleri kullanılamaz hale gelen aile destek bekliyor

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen aile destek bekliyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen aile destek bekliyor.

Kocahasanlı Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel rahatsızlığı bulunan Hasan Kara'nın evinde yaklaşık bir hafta önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında evde bulunan eşyalar ile Kara'nın oğlu Mustafa'nın bilgisayar ve tableti kullanılamaz hale geldi.

Büyük üzüntü yaşayan aile destek bekliyor.

Baba Hasan Kara, AA muhabirine, evlerindeki yangının elektrik kontağından çıktığını düşündüklerini belirtti.

Tüm eşyalarının yandığını dile getiren Kara, "Oğlum Mustafa'nın derslerinde kullandığı bilgisayar ve tableti yandı. Evimizin yapılmasını ve çocuğuma bilgisayar istiyorum. Yardımseverlerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

"Hayallerim de yangınla kül oldu"

Kocahasanlı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mustafa Kara ise evde çıkan yangından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Yangından önce bilgisayar ve tabletiyle derslere katıldığını vurgulayan Kara, "Bilgisayar mühendisi olmayı hayal ediyordum. Evimiz yandı. Bilgisayar ve tabletim yok oldu. Hayallerim de yangınla kül oldu. Yardımseverlerden yardım bekliyorum. Okumak ve hayallerime kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez