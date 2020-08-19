Son dakika haberi! Maske, mesafe ve hijyen denetimleri artarak devam ediyor
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Son dakika haberi! Maske, mesafe ve hijyen denetimleri artarak devam ediyor

Son dakika gündem haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda, koronavirüs salgınına karşı denetimler sürerken, Bağcılar'da da Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddelerinde denetimler yapıldı.

Son dakika haberi! Maske, mesafe ve hijyen denetimleri artarak devam ediyor
19.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:46

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda, koronavirüs salgınına karşı denetimler sürerken, Bağcılar'da da Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddelerinde denetimler yapıldı. Denetimlere katılan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, esnafla sohbet ederek, kuralları hatırlattı. 

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganı ile koronavirüs salgınına karşı başlatılan topyekün seferberlik çerçevesinde, 81 ile gönderilen yeni genelge ile Bağcılar'daki kamu kurumları da bugün itibariyle daha sıkı bir denetimle harekete geçti. Sabah erken saatlerde başlayan denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

EKSİKLİK GÖRÜLEN İŞLETMELERDE ESNAF UYARILDIBağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla en işlek caddeler başta olmak üzere ilçe genelinde geniş çaplı denetim yapıldı. Uygulamada zabıta ekipleri, insanların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ile pazar yerleri, restoran, kasap, mağaza, kafe, çay bahçesi, kuaför salonu, spor merkezi, kültürel aktivite yerleri ve oyun salonlarını denetledi. Vatandaşlar, maske takmaları ve fiziki mesafe kuralına uymaları için ikaz edildi. Denetimler esnasında ekipler, maskesi olmayanlara da maske dağıttı.Sağlık Bakanlığınca yayımlanan rehberde yer alan kurallar ile alınması gereken önlemlere uyulup uyulmadığı noktasında da kontroller gerçekleştirildi. Temizlik, maske ve mesafe hususunda eksiklik görülen esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.EKİPLERİMİZLE BİRLİKTE SOKAKTAYIZBağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da ilçenin en yoğun caddelerinden biri olan Ahmet Kabaklı Caddesi'ndeki uygulamaya katıldı. Eldivan ve Çağırıcı, girdikleri fırın, lokanta, kasap ve berberde hem çalışanlarla sohbet etti hem de kuralları hatırlattı."BU ALIŞKANLIK HALA TAM OTURMAMIŞ DURUMDA"Her gün denetim yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle ilgili ekiplerimizle birlikte sokaktayız. Genel anlamda maske, mesafe ve hijyene uyulduğunu görüyoruz. Aslında çok zor bir şey değil ama bu alışkanlık hala tam oturmamış durumda. Bu bireysel anlamda aşılacak bir olay değil. Bu topyekün bir hareketle aşılabilir. Topluca kurallara uyulması ve bir an önce bu olayın neticelenmesi en büyük arzumuz" dedi.

Gün boyu süren denetimlerde görevliler, araçlardan yapılan anonslarla, "Lütfen maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım" şeklinde uyarılarda bulundu.


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Kaynak: DHA

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