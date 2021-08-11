Son dakika haberi! Manavgat'taki büyük yangın bu araçtan yönetildi

Son dakika haberi... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve geniş alanda etkili olup 10'uncu gününde söndürülen yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve geniş alanda etkili olup 10'uncu gününde söndürülen yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Türkiye ve KKTC'deki yangınla mücadelede kullanılan 9 bin 600 aracı harita sistemi üzerinde gören 'yangın yönetim aracı', operasyonlarda büyük rol oynadı. Araç sayesinde hem hava hem de kara araçları alevlere nokta atışı yaptı.

Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat orman yangını, 28 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede geniş alana yayılan ve günlerce söndürülemeyen yangına müdahale için Türkiye'nin birçok yerinden hem kara hem de hava ekipleri sevk edildi. 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel, alanda durmaksızın yangınla mücadele etti.

TÜRKİYE VE KKTC'DEKİ TÜM ARAÇLAR TEK NOKTADAN TAKİP EDİLİYORYangın, 220 saat sonra 10'uncu gününde söndürüldü. 7 kişi yaşamını yitirdiği yangında, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ve 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda hayvanın da yaşamını yitirdiği yangınla mücadele eden ekiplerin işini kolaylaştıran unsurlardan biri de yangın yönetim sistemine entegre çalışan araç takip sistemiydi. Yangının çıktığı ilk andan itibaren Manavgat ilçe merkezindeki Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ne konuşlandırılan araç, tüm operasyonun baş kahramanı oldu. Hava ve kara araçlarının harita üzerinden anlık takibi imkanını sunan bu araç, uydu sistemi üzerinden araçların hız, yakıt durumu, plaka, su seviyeleri ve hareket halinde olup olmadıkları bilgileri başta olmak üzere çok sayıda veriyi ekrana taşıyor. Sadece Türkiye değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki araçlar da yine bu sistem üzerinden görülüyor. Türkiye genelinde 9 bin 500 araç ve KKTC'deki 100 araç bu sistem üzerinden anlık takip ediliyor.Yangın ihbarının geldiği noktanın harita üzerinden koordinatını alan ekipler, bu noktaya en yakın araçları sistem üzerinden görebiliyor. Mesafe ölçülerek bilgi verilen en yakın araçlara ayrıca su alabilecekleri kaynakların da koordinatları telsizle bildiriliyor. Arazöz ya da iş makineleri, araçlarındaki tablet üzerinden koordinatları girerek belirtilen lokasyona en kısa yoldan ulaşabiliyor.KULE VE HELİKOPTERLERDE KAMERA SİSTEMİAraçların anlık durumunun yanı sıra helikopterler ve kulelerin tamamında, arazözlerin ise bazılarında bulunan kamera sistemi üzerinden gelen görüntüler de bu araçta görülebiliyor. Ekipler helikopterlerden gelen görüntüleri izleyip inceleyerek, yangın söndürme çalışmalarını yönetiyor.85 KİŞİ KURTARILDIManavgat yangınında rüzgarın ani yön değiştirmesi sonucu farklı cephelerde yangın içerisinde kalan 53 personel ve 32 köylü olmak üzere 85 kişinin konumu araç takip sistemi ve İHA'lar aracılığıyla çok hızlı tespit edildi. Havadan müdahale ile yangın noktasına hızla ulaşılarak 85 kişi yara almadan kurtarıldı.Soğutma çalışmalarının devam ettiği Manavgat bölgesinde konuşlu bulunan yangın yönetim aracı, görevi tamamlandığında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne geri dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar