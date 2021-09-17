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Son dakika haberi... Mali'de Rus paralı askerlere destek gösterisi düzenlendi

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Mali'de Rus paralı askerlere destek gösterisi düzenlendi

Son dakika gündem haberi... Mali'de, ülkeye geleceği iddia edilen Rus Wagner paralı askerlerine destek gösterisi düzenlendi.

Mali'de, ülkeye geleceği iddia edilen Rus Wagner paralı askerlerine destek gösterisi düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberler e göre, başkent Bamako'da, yüzlerce kişi Mali'ye geleceği iddia edilen Rus paralı askerlerine destek için toplandı.

Yerewolo platformu tarafından organize edilen gösteride, Rusya ve Wagner yanlısı, Fransa karşıtı sloganlar atıldı.

Platformun sözcüsü Adama Ben Diarra, "Wagner eğer Suriye'yi, Orta Afrika Cumhuriyeti'ni kurtarmaya gittiyse o zaman Wagner'i Mali'yi kurtarmak için Bamako'ya bekliyoruz. Bugün artık Fransafrik (Fransa'nın Afrika'daki varlığı) bitmiştir." ifadesini kullandı.

Mali'ye 1000 Rus paralı asker gönderilecek iddiası

Amerikan basınında, Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Haber de, yaklaşık 1000 paralı askerin, Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, bu iddialara, "Eğer Malili yetkililer, Wagner grubuyla böyle bir anlaşma imzalayacak olursa bu durum endişe verici olmasının yanı sıra Sahel ülkelerini desteklemek için yıllardır yaptığımız ve yapmayı planladığımız her şeyi anlamsız kılar." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de Mali'yi, Wagner şirketi ile anlaşmaması konusunda uyararak, "Böyle bir anlaşma, Almanya'nın Fransa, Avrupa Birliği ve BM ile birlikte sekiz yıldır Mali'de yaptığı her şeyle çelişiyor." yorumunda bulunmuştu.

Mali Savunma Bakanlığı ise böyle bir anlaşmadan haber dar olmadıklarını, ancak herkesle görüşmeye açık olduklarını belirtmişti.

Afrika'da 9 ülkede olası Wagner izi

Faaliyetlerine 2013'te Suriye iç savaşıyla başladığı tahmin edilen Wagner'in, son yıllarda Afrika kıtasında giderek artan varlığı dikkati çekiyor.

Özellikle Frankafon Batı Afrika'da Fransa karşıtlığı arttıkça yönetim ve halkların Rusya'yla ilişkilerini geliştirmek istediği görülüyor.

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini koruyor.

Rus paralı askerlerin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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