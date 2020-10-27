Son dakika haberi: Libya'daki mağaza sahibinden ilginç Macron protestosu
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Son dakika haberi: Libya'daki mağaza sahibinden ilginç Macron protestosu

27.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:55
Son dakika haberi: Libya'daki mağaza sahibinden ilginç Macron protestosu

Gelen son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Libya'ın başkenti Trablus kentinde işletme sahibi bir kadın, mağazasının zemine yerleştirilen sosyal mesafe çıkartmalarına Macron'un fotoğrafını kullandı.

Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan çirkin karikatürleri savunmaları Türkiye başta olmak üzere bir çok  Müslüman ülke ve kuruluşun sert tepkisine neden oldu. Libya'ın başkenti Trablus kentindeki bir işletme sahibi, mağazasının zeminine yerleştirilen sosyal mesafe çıkartmalarına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafını kullandı. Mağazaya gelen müşteriler, hem koronavirüs tedbiri kapsamında hem de tepki göstermek amacıyla Macron'un fotoğrafının bulunduğu çıkartma üzerinde durdu.   


Son dakika haberi: Libya'daki mağaza sahibinden ilginç Macron protestosu
Son dakika haberi: Libya'daki mağaza sahibinden ilginç Macron protestosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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