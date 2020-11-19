Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
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Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü

19.11.2020 00:30 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:34
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü

Son dakika haberler: KARS'ta araziden dönen koyun sürüsüne yaklaşan 2 kurt, 35 koyunu öldürdü, bir çok koyunun ise kaybolmasına neden oldu.

KARS'ta araziden dönen koyun sürüsüne yaklaşan 2 kurt, 35 koyunu öldürdü, bir çok koyunun ise kaybolmasına neden oldu.

Olay il merkezine bağlı Esenkent köyünde meydana geldi. Birdal ve Ensar Uğurlu ile Gül Ahmet Aydemir'e ait 700 koyun sabah erken saatte otlamaları için ziyaret tepesi olarak bilinen araziye götürüldü. Köye yakın olması ve gün içinde geri dönecek olmalarından dolayı bir kişinin otlattığı koyun sürüsü akşam saatlerinde dönüş yoluna çıktı. Köye yaklaşıldığında arkadan yaklaşan iki kurt, koyunlara saldırmaya ve sürüyü dağıtmaya çalıştı. Kurtlar 35 adet koyunu öldürdükten sonra gözlerden uzaklaşırken hayvan sahipleri çevreye dağılan yaralı koyunları kurtarmaya çalıştı.Yaralılardan bir kaçı kesilerek kurtarılırken, kurtarılamayanlar ise araziye bırakıldı. Sürü sahipleri bu defa kaybolan koyunlarını aramaya çıktı. Koyunlardan bazılarını çevre köylerin arazilerinde bulan sürü sahipleri arama çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü. Ensar Uğurlu, kurtların sürüyü ikiye böldüğünü belirterek, "Yaralı yedi koyunu ölmeden kestik. 35 koyun telef oldu, kaybolan 25 koyunu arıyoruz. Bazı koyunlar kaçarak köylere sığınmış. Bizim bu bölgede kurt oluyor. Kurtlar zaman zaman 1-2 koyunu alıp götürüyordu. Ama bu sefer sürüye saldırıp büyük zarar verdi. Sürüde 700'e yakın koyun vardı ve geçimimizi bunlarla sağlıyorduk" diye konuştu.


Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü
Son dakika haberi... Kurtlar sürüye saldırı 35 koyun öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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